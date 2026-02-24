Les 170 ans de Villers-sur-Mer

Villers-sur-Mer célèbre ses 170 ans ! L’objectif est de remémorer et de faire revivre les moments marquants de l’histoire de la ville, depuis sa fondation. Expositions, conférences et reconstitutions mettront en lumière le patrimoine, les personnalités et les événements qui ont forgé son identité.

Villers-sur-Mer célèbre ses 170 ans ! L'objectif est de remémorer et de faire revivre les moments marquants de l'histoire de la ville, depuis sa fondation. Animations, expositions, conférences et reconstitutions mettront en lumière le patrimoine, les personnalités et les événements qui ont forgé l'identité de cette belle cité balnéaire.

Villers-sur-Mer celebrates its 170th anniversary! The aim is to recall and bring to life the key moments in the town’s history since its foundation. Exhibitions, lectures and re-enactments will highlight the heritage, personalities and events that have shaped its identity.

