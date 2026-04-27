Fresque interactive 170 ans de Villers-sur-Mer Place Jean Mermoz Villers-sur-Mer

Villers-sur-Mer

Fresque interactive 170 ans de Villers-sur-Mer

Place Jean Mermoz Amphithéâtre Perdrisot Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

L’artiste Isabelle Lenoir propose au public de participer à une fresque collective le long de la digue, et contribuer à une œuvre artistique ouverte à tous. Pour participer, il suffit de recupérer un dessin sur le stand situé a coté de l’amphithéâtre Perdrisot.

Pour fêter ses 170 ans, la cité balnéaire retrouve tout son éclat d’antan le temps d’un week-end.

L’artiste Isabelle Lenoir propose au public de participer à une fresque collective le long de la digue, et contribuer à une œuvre artistique ouverte à tous.

Pour participer, il suffit de recupérer un dessin sur le stand situé a coté de l’amphithéâtre Perdrisot.

A partir de 10h. .

Place Jean Mermoz Amphithéâtre Perdrisot Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

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English : Fresque interactive 170 ans de Villers-sur-Mer

Artist Isabelle Lenoir is inviting the public to take part in a collective fresco along the sea wall, and contribute to an artistic work open to all. To take part, simply pick up a drawing from the stand next to the Perdrisot amphitheatre.

L’événement Fresque interactive 170 ans de Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-27 par OT SPL Deauville