Fresque interactive 170 ans de Villers-sur-Mer Place Jean Mermoz Villers-sur-Mer
Fresque interactive 170 ans de Villers-sur-Mer Place Jean Mermoz Villers-sur-Mer samedi 16 mai 2026.
Villers-sur-Mer
Fresque interactive 170 ans de Villers-sur-Mer
Place Jean Mermoz Amphithéâtre Perdrisot Villers-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
L’artiste Isabelle Lenoir propose au public de participer à une fresque collective le long de la digue, et contribuer à une œuvre artistique ouverte à tous. Pour participer, il suffit de recupérer un dessin sur le stand situé a coté de l’amphithéâtre Perdrisot.
Pour fêter ses 170 ans, la cité balnéaire retrouve tout son éclat d’antan le temps d’un week-end.
L’artiste Isabelle Lenoir propose au public de participer à une fresque collective le long de la digue, et contribuer à une œuvre artistique ouverte à tous.
Pour participer, il suffit de recupérer un dessin sur le stand situé a coté de l’amphithéâtre Perdrisot.
A partir de 10h. .
Place Jean Mermoz Amphithéâtre Perdrisot Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00
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English : Fresque interactive 170 ans de Villers-sur-Mer
Artist Isabelle Lenoir is inviting the public to take part in a collective fresco along the sea wall, and contribute to an artistic work open to all. To take part, simply pick up a drawing from the stand next to the Perdrisot amphitheatre.
L’événement Fresque interactive 170 ans de Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-27 par OT SPL Deauville
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