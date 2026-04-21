Bourse aux livres Le Villare Villers-sur-Mer

Villers-sur-Mer

Bourse aux livres

Le Villare 26 Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 09:00:00

fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Le Lions Club de Villers-sur-Mer organise la 5ᵉ édition de sa bourse aux livres, au profit de l’Enfance en difficulté.

Plus de 3 000 ouvrages proposés à partir de 0,50 €. Romans, livres jeunesse, documentaires…

Une belle occasion de faire le plein de lectures tout en soutenant une action solidaire.

Le Lions Club de Villers-sur-Mer organise la 5ᵉ édition de sa bourse aux livres, au profit de l’Enfance en difficulté.

Plus de 3 000 ouvrages seront proposés à partir de 0,50 €.

Romans, livres jeunesse, documentaires… il y en aura pour tous les goûts.

Une belle occasion de faire le plein de lectures tout en soutenant une action solidaire. .

Le Villare 26 Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie lionsclub.villers@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bourse aux livres

The Villers-sur-Mer Lions Club is organising the 5ᵉ edition of its book exchange, in aid of Children in Need.

More than 3,000 books on offer from €0.50. Novels, children’s books, documentaries…

A great opportunity to stock up on reading material while supporting a charity initiative.

L’événement Bourse aux livres Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-21 par OT SPL Deauville