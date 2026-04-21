Bourse aux livres Le Villare Villers-sur-Mer
Bourse aux livres Le Villare Villers-sur-Mer samedi 2 mai 2026.
Villers-sur-Mer
Bourse aux livres
Le Villare 26 Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-05-02 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Le Lions Club de Villers-sur-Mer organise la 5ᵉ édition de sa bourse aux livres, au profit de l’Enfance en difficulté.
Plus de 3 000 ouvrages proposés à partir de 0,50 €. Romans, livres jeunesse, documentaires…
Une belle occasion de faire le plein de lectures tout en soutenant une action solidaire.
Le Lions Club de Villers-sur-Mer organise la 5ᵉ édition de sa bourse aux livres, au profit de l’Enfance en difficulté.
Plus de 3 000 ouvrages seront proposés à partir de 0,50 €.
Romans, livres jeunesse, documentaires… il y en aura pour tous les goûts.
Une belle occasion de faire le plein de lectures tout en soutenant une action solidaire. .
Le Villare 26 Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie lionsclub.villers@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bourse aux livres
The Villers-sur-Mer Lions Club is organising the 5ᵉ edition of its book exchange, in aid of Children in Need.
More than 3,000 books on offer from €0.50. Novels, children’s books, documentaries…
A great opportunity to stock up on reading material while supporting a charity initiative.
L’événement Bourse aux livres Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-21 par OT SPL Deauville
À voir aussi à Villers-sur-Mer (Calvados)
- Tournoi de beach handball Villers-sur-Mer 25 avril 2026
- Visite guidée Villers-sur-Mer, architecture et patrimoine Villers-sur-Mer Tourisme Villers-sur-Mer 30 avril 2026
- Du haut aux pieds des Falaises des Vaches noires de Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Calvados 1 mai 2026
- 135 millions d’années sous vos pieds … Villers-sur-Mer Calvados 1 mai 2026
- Course de Caisses à Savon Villers-sur-Mer 2 mai 2026