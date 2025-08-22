En forêt autour de Cessy-les-Bois Cessy-les-Bois Nièvre

En forêt autour de Cessy-les-Bois A pieds Difficulté moyenne

En forêt autour de Cessy-les-Bois Place de l’Église 58220 Cessy-les-Bois Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9000.0 Tarif :

À l’occasion de cette balade, partez à la découverte des belles forêts qui entourent le village de Cessy-les-Bois. Possibilité de réduire le parcours en empruntant le sentier de découverte de l’habitat des chauves souris. Ce circuit jalonné de panneaux explicatifs part du centre bourg et permet de rejoindre le hameau de Bondieuse en suivant la rivière la Talvanne.

Difficulté moyenne

https://www.bourgogne-coeurdeloire.fr/ +33 3 86 28 11 85

English :

On this walk, discover the beautiful forests surrounding the village of Cessy-les-Bois. You can shorten the walk by taking the bat habitat discovery trail. This trail, with its explanatory panels, leaves from the village center and leads to the hamlet of Bondieuse along the Talvanne river.

Deutsch :

Entdecken Sie auf dieser Wanderung die schönen Wälder rund um das Dorf Cessy-les-Bois. Es besteht die Möglichkeit, die Strecke zu verkürzen, indem Sie den Pfad zur Entdeckung des Lebensraums der Fledermäuse nehmen. Dieser mit erklärenden Schildern markierte Rundweg beginnt im Ortszentrum und führt entlang des Flusses Talvanne zum Weiler Bondieuse.

Italiano :

Questa passeggiata permette di scoprire le splendide foreste che circondano il villaggio di Cessy-les-Bois. È possibile abbreviare il percorso prendendo il sentiero di scoperta dell’habitat dei pipistrelli. Questo sentiero, segnalato, parte dal centro del villaggio e conduce alla frazione di Bondieuse lungo il fiume Talvanne.

Español :

En este paseo, descubra los hermosos bosques que rodean el pueblo de Cessy-les-Bois. Puede acortar el recorrido tomando el sendero de descubrimiento del hábitat de los murciélagos. Este sendero, señalizado, parte del centro del pueblo y conduce a la aldea de Bondieuse, a lo largo del río Talvanne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-28