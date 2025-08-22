Le Sentier de Zig et Zag Cessy-les-Bois Nièvre

Le Sentier de Zig et Zag A pieds Facile

Le Sentier de Zig et Zag Place de l’Église 58220 Cessy-les-Bois Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 2000.0 Tarif :

Le sentier de Zig et Zag est jalonné de 8 panneaux interactifs où vous apprendrez tout sur la vie des colonies de chauves-souris présentes sur la commune de Cessy-les-Bois. Cette balade mérite le détour dans ce village niché au creux de la vallée de la Talvanne. Le départ se fait depuis le parking de l’église. Zig et Zag sont des chauves-souris que l’on appelle Grand Rhinolophe et Murin à oreilles échancrées.

Facile

https://www.bourgogne-coeurdeloire.fr/ +33 3 86 28 11 85

English :

The Zig et Zag trail is lined with 8 interactive panels where you will learn all about the life of the bat colonies present in the commune of Cessy-les-Bois. This walk is worth the detour in this village nestled in the valley of the Talvanne. The departure is from the church parking lot. Zig and Zag are bats called Grand Rhinolophe and Echinacea Murin.

Deutsch :

Der Pfad von Zig et Zag ist mit 8 interaktiven Tafeln gesäumt, auf denen Sie alles über das Leben der Fledermauskolonien erfahren, die es in der Gemeinde Cessy-les-Bois gibt. Dieser Spaziergang lohnt sich in diesem Dorf, das sich in das Tal der Talvanne schmiegt. Der Start erfolgt vom Parkplatz der Kirche aus. Zig und Zag sind Fledermäuse, die man als Große Hufeisennase und Mausohr bezeichnet.

Italiano :

Il sentiero Zig et Zag presenta 8 pannelli interattivi per conoscere la vita delle colonie di pipistrelli presenti nel comune di Cessy-les-Bois. Questa passeggiata vale la pena di essere affrontata in questo villaggio incastonato nella valle di Talvanne. La passeggiata parte dal parcheggio della chiesa. Zig e Zag sono pipistrelli noti come Grande Rinolofo e Murino dalle orecchie di rondine.

Español :

El sendero Zig et Zag cuenta con 8 paneles interactivos donde podrá aprenderlo todo sobre la vida de las colonias de murciélagos presentes en el municipio de Cessy-les-Bois. Este paseo merece las distracciones de este pueblo enclavado en el valle de Talvanne. El paseo comienza en el aparcamiento de la iglesia. Zig y Zag son murciélagos conocidos como el Gran Rhinolophus y el Murciélago de Orejas Golondrinas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-26 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data