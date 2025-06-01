En forêt de Pontarmé, la Butte aux Gens d’Armes Pontarmé Oise

En forêt de Pontarmé, la Butte aux Gens d'Armes
A pieds
Très facile

Carrefour de Pontarme 60520 Pontarmé Oise Hauts-de-France

Durée : 135 Distance : 7500.0 Tarif :

Du printemps à l’été, la sablonneuse Butte aux Gens d’Armes offre aux promeneurs toute sa panoplie d’odeurs qui rappelle tantôt la Provence, tantôt la garrigue ou les pinèdes.

English : En forêt de Pontarmé, la Butte aux Gens d’Armes

From spring to summer, the sandy Butte aux Gens d’Armes offers walkers all its panoply of smells, sometimes reminiscent of Provence, sometimes of the garrigue or pine forests.

Deutsch : En forêt de Pontarmé, la Butte aux Gens d’Armes

Vom Frühling bis zum Sommer bietet die sandige Butte aux Gens d’Armes den Spaziergängern ihre ganze Palette an Gerüchen, die mal an die Provence, mal an die Garrigue oder die Pinienwälder erinnern.

Italiano :

Dalla primavera all’estate, la Butte aux Gens d’Armes sabbiosa offre agli escursionisti tutta una serie di profumi che ricordano la Provenza, la gariga o le pinete.

Español : En forêt de Pontarmé, la Butte aux Gens d’Armes

Desde la primavera hasta el verano, la arenosa Butte aux Gens d’Armes ofrece a los caminantes toda una gama de aromas que recuerdan a la Provenza, la garriga o los pinares.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France