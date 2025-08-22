Enduro VTT L’UTB Hauteluce Savoie

Enduro VTT L’UTB

Enduro VTT L’UTB Mont-Bisanne 73620 Hauteluce Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Itinéraire enduro empruntant le même tracé que la Dev’Albertville sur les premiers kilomètres. Descente principalement sur “single” en forêt jusqu’à Queige.

https://www.lessaisies.com/ +33 4 79 38 90 30

English : Enduro MTB L’UTB

Enduro route taking the same route as Dev’Albertville on the first kilometers. Descent mainly on single in forest until Queige.

Deutsch :

Enduro-Strecke, die auf den ersten Kilometern die gleiche Strecke wie die Dev’Albertville nimmt. Abfahrt hauptsächlich auf Single im Wald bis nach Queige.

Italiano :

Percorso di enduro che prende lo stesso percorso di Dev’Albertville nei primi chilometri. Discesa principalmente su single nella foresta fino a Queige.

Español :

Itinerario de enduro que sigue el mismo recorrido que el Dev’Albertville durante los primeros kilómetros. Descenso principalmente por pista única en el bosque hasta Queige.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-16 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme