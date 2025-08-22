Enduro VTT L’UTB Hauteluce Savoie
Enduro VTT L’UTB Hauteluce Savoie vendredi 1 mai 2026.
Enduro VTT L’UTB
Enduro VTT L’UTB Mont-Bisanne 73620 Hauteluce Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Itinéraire enduro empruntant le même tracé que la Dev’Albertville sur les premiers kilomètres. Descente principalement sur “single” en forêt jusqu’à Queige.
https://www.lessaisies.com/ +33 4 79 38 90 30
English : Enduro MTB L’UTB
Enduro route taking the same route as Dev’Albertville on the first kilometers. Descent mainly on single in forest until Queige.
Deutsch :
Enduro-Strecke, die auf den ersten Kilometern die gleiche Strecke wie die Dev’Albertville nimmt. Abfahrt hauptsächlich auf Single im Wald bis nach Queige.
Italiano :
Percorso di enduro che prende lo stesso percorso di Dev’Albertville nei primi chilometri. Discesa principalmente su single nella foresta fino a Queige.
Español :
Itinerario de enduro que sigue el mismo recorrido que el Dev’Albertville durante los primeros kilómetros. Descenso principalmente por pista única en el bosque hasta Queige.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-16 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme