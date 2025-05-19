ENS Zone humide de l’Étang du Breuillez Bremondans Doubs
ENS Zone humide de l’Étang du Breuillez
Espace Naturel Sensible ENS Zone humide de l’Étang du Breuillez 1 chemin de Breuillez 25530 Bremondans Doubs Bourgogne-Franche-Comté
L’ENS de l’étang de Breuillez est occupé par un étang autour duquel se situe des prairies humides ainsi que des boisements humides, comme les aulnaies
https://www.doubs.fr/equipement/zone-humide-de-letang-du-breuillez/ +33 3 81 65 15 15
English : ENS Zone humide de l’Étang du Breuillez
The Breuillez pond nature reserve consists of a pond surrounded by wet meadows and wet woodland, such as alder groves.
Deutsch : ENS Zone humide de l’Étang du Breuillez
Das ENS de l’étang de Breuillez wird von einem Teich eingenommen, um den herum Feuchtwiesen sowie feuchte Wälder wie Erlenwälder liegen
Italiano :
La riserva naturale dello stagno di Breuillez è costituita da uno stagno circondato da prati umidi e boschi umidi, come gli ontaneti
Español :
La reserva natural del estanque de Breuillez está formada por un estanque rodeado de prados húmedos y bosques húmedos, como alisedas
