ENS Zone humide de l’Étang du Breuillez Bremondans Doubs

Espace Naturel Sensible ENS Zone humide de l’Étang du Breuillez 1 chemin de Breuillez 25530 Bremondans Doubs Bourgogne-Franche-Comté

L’ENS de l’étang de Breuillez est occupé par un étang autour duquel se situe des prairies humides ainsi que des boisements humides, comme les aulnaies

https://www.doubs.fr/equipement/zone-humide-de-letang-du-breuillez/ +33 3 81 65 15 15

English : ENS Zone humide de l’Étang du Breuillez

The Breuillez pond nature reserve consists of a pond surrounded by wet meadows and wet woodland, such as alder groves.

Deutsch : ENS Zone humide de l’Étang du Breuillez

Das ENS de l’étang de Breuillez wird von einem Teich eingenommen, um den herum Feuchtwiesen sowie feuchte Wälder wie Erlenwälder liegen

Italiano :

La riserva naturale dello stagno di Breuillez è costituita da uno stagno circondato da prati umidi e boschi umidi, come gli ontaneti

Español :

La reserva natural del estanque de Breuillez está formada por un estanque rodeado de prados húmedos y bosques húmedos, como alisedas

