Étang de Breuillez Bremondans Doubs

L’Espace Naturel Sensible (ENS) de l’étang de Breuillez est occupé par un étang autour duquel se situe des prairies humides remarquables à la flore et à la faune particulièrement riches.
English :
The Espace Naturel Sensible (ENS) de l?étang de Breuillez (Breuillez Pond Nature Reserve) comprises a pond surrounded by remarkable wet meadows with a particularly rich flora and fauna.
Deutsch :
Der Espace Naturel Sensible (ENS) de l’étang de Breuillez besteht aus einem Teich, um den herum sich bemerkenswerte Feuchtwiesen mit einer besonders reichen Flora und Fauna befinden.
Italiano :
L’Espace Naturel Sensible (ENS) de l’étang de Breuillez consiste in uno stagno circondato da notevoli prati umidi con una flora e una fauna particolarmente ricche.
Español :
El Espacio Natural Sensible (ENS) de l’étang de Breuillez consiste en un estanque rodeado de notables praderas húmedas con una flora y fauna especialmente ricas.
