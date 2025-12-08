Étang de Breuillez Bremondans Doubs

Étang de Breuillez Difficulté moyenne

Étang de Breuillez Parking de l’étang de Breuillez 25530 Bremondans Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 1240.0 Tarif :

L’Espace Naturel Sensible (ENS) de l’étang de Breuillez est occupé par un étang autour duquel se situe des prairies humides remarquables à la flore et à la faune particulièrement riches.

English :

The Espace Naturel Sensible (ENS) de l?étang de Breuillez (Breuillez Pond Nature Reserve) comprises a pond surrounded by remarkable wet meadows with a particularly rich flora and fauna.

Deutsch :

Der Espace Naturel Sensible (ENS) de l’étang de Breuillez besteht aus einem Teich, um den herum sich bemerkenswerte Feuchtwiesen mit einer besonders reichen Flora und Fauna befinden.

Italiano :

L’Espace Naturel Sensible (ENS) de l’étang de Breuillez consiste in uno stagno circondato da notevoli prati umidi con una flora e una fauna particolarmente ricche.

Español :

El Espacio Natural Sensible (ENS) de l’étang de Breuillez consiste en un estanque rodeado de notables praderas húmedas con una flora y fauna especialmente ricas.

