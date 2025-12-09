Sur les Pas de Pergaud Bremondans Doubs
Sur les Pas de Pergaud Bremondans Doubs vendredi 1 mai 2026.
Sur les Pas de Pergaud A pieds Difficile
Sur les Pas de Pergaud Église de Leugney à Bremondans 25530 Bremondans Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 11790.0 Tarif :
Ce sentier de douze kilomètres, vous plonge au Pays de Pergaud et des paysages qui l’ont inspiré pour ces romans.
Difficile
https://explore.doubs.fr/trek/306
This twelve-kilometer trail plunges you into the land of Pergaud and the landscapes that inspired his novels.
Dieser zwölf Kilometer lange Wanderweg führt Sie in das Land von Pergaud und die Landschaften, die ihn zu seinen Romanen inspiriert haben.
Questo percorso di dodici chilometri vi immerge nella terra di Pergaud e nei paesaggi che hanno ispirato i suoi romanzi.
Este sendero de doce kilómetros le sumerge en la tierra de Pergaud y en los paisajes que inspiraron sus novelas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data