Sur les Pas de Pergaud Bremondans Doubs

Sur les Pas de Pergaud A pieds Difficile

Sur les Pas de Pergaud Église de Leugney à Bremondans 25530 Bremondans Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 11790.0 Tarif :

Ce sentier de douze kilomètres, vous plonge au Pays de Pergaud et des paysages qui l’ont inspiré pour ces romans.

English :

This twelve-kilometer trail plunges you into the land of Pergaud and the landscapes that inspired his novels.

Deutsch :

Dieser zwölf Kilometer lange Wanderweg führt Sie in das Land von Pergaud und die Landschaften, die ihn zu seinen Romanen inspiriert haben.

Italiano :

Questo percorso di dodici chilometri vi immerge nella terra di Pergaud e nei paesaggi che hanno ispirato i suoi romanzi.

Español :

Este sendero de doce kilómetros le sumerge en la tierra de Pergaud y en los paisajes que inspiraron sus novelas.

