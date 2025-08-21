Entre Arratz et Auroue en vae Saint-Clar Gers

Entre Arratz et Auroue en vae

Entre Arratz et Auroue en vae Place de la Mairie 32380 Saint-Clar Gers Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

De vallées en vallons, de rivières en points de vue découvrez en vélo les villages typiques de Lomagne. La bastide de Saint-Clar, le castelnau de l’Isle Bouzon, les points de vue de Saint Léonard et les villages perchés de Tournecoupe et Avezan.

http://www.tourisme-bastidesdelomagne.fr/ +33 5 62 66 34 45

English :

From valleys to valleys, from rivers to viewpoints, discover by bike the typical villages of Lomagne. The bastide of Saint-Clar, the castelnau of Isle Bouzon, the viewpoints of Saint Léonard and the perched villages of Tournecoupe and Avezan.

Deutsch :

Von Tälern zu Tälern, von Flüssen zu Aussichtspunkten entdecken Sie mit dem Fahrrad die typischen Dörfer der Lomagne. Die Bastide von Saint-Clar, das Castelnau de l’Isle Bouzon, die Aussichtspunkte von Saint Léonard und die hochgelegenen Dörfer Tournecoupe und Avezan.

Italiano :

Di valle in valle, dai fiumi ai punti panoramici, scoprite in bicicletta i villaggi tipici della Lomagne. La bastide di Saint-Clar, il castelnau di Isle Bouzon, i punti panoramici di Saint Léonard e i villaggi arroccati di Tournecoupe e Avezan.

Español :

De valle en valle, de río en mirador, descubra en bicicleta los pueblos típicos de Lomaña. La bastida de Saint-Clar, el castelnau de Isle Bouzon, los miradores de Saint Léonard y los pueblos encaramados de Tournecoupe y Avezan.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-05 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme