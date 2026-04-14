Ouverture exceptionnelle, Musée de l’Ecole publique, Saint-Clar

Ouverture exceptionnelle Samedi 23 mai, 18h00 Musée de l’Ecole publique Gers

Participation financière libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Visite libre du musée

Musée de l’Ecole publique 1 rue de la Poste, Saint Clar Saint-Clar 32380 Gers Occitanie 05 62 66 32 78 http://www.musee-ecole-publique.fr Ce site retrace l’histoire de l’école publique en Gascogne.

Implanté au cœur de Saint-Clar de Lomagne, une des plus belles bastides du Gers, le Musée de l’École publique abrite une riche collection de matériel scolaire et pédagogique. Le bâtiment est, à l’origine, la première école du village dont l’aménagement a été modifié au profit d’un parcours muséal respectant la nature du site et l’originalité de la collection.

Chaque cahier, chaque objet, chaque image que vous serez amené à découvrir tout au long de l’exposition permanente a été intégré à une scénographie originale. Plusieurs stratagèmes tels que des reconstitutions, des accompagnements sonores, des galeries de portraits, des photos d’époque ont été utilisés afin de replacer les différents éléments de la collection dans leur contexte historique ou humain. Ce site retrace l’histoire de l’école publique en Gascogne. Parking

Visite libre du musée

©museedel’Ecolepublique-32380Saint-Clar