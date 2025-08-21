Entre caves et claire fontaine de Saint-Andelain Saint-Andelain Nièvre
Partez à la découverte du patrimoine vernaculaire des hameaux viticoles autour de la butte de Saint- Andelain. Ne manquez pas de grimper au sommet de l’ancien château d’eau converti en belvédère pour voir le chemin parcouru et admirer la vue sur les vignes et la Loire. Profitez de l’occasion pour rendre visite aux vignerons de l’appellation Pouilly Fumé.
English :
Discover the vernacular heritage of the winegrowing hamlets around the Saint-Andelain hill. Don’t miss the chance to climb to the top of the old water tower, which has been converted into a belvedere, to see how far you’ve come and admire the view over the vineyards and the Loire. Take the opportunity to visit the winemakers of the Pouilly Fumé appellation.
Deutsch :
Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die Weinbaudörfer rund um den Hügel von Saint- Andelain. Versäumen Sie es nicht, auf die Spitze des ehemaligen Wasserturms zu steigen, der zu einem Aussichtspunkt umgebaut wurde, um den zurückgelegten Weg zu sehen und die Aussicht auf die Weinberge und die Loire zu genießen. Nutzen Sie die Gelegenheit, um den Winzern der Appellation Pouilly Fumé einen Besuch abzustatten.
Italiano :
Scoprite il patrimonio vernacolare dei borghi viticoli intorno alla collina di Saint-Andelain. Non dimenticate di salire in cima all’antica torre dell’acqua, trasformata in punto panoramico, per vedere quanta strada avete fatto e ammirare la vista sulle vigne e sulla Loira. Cogliete l’occasione per visitare i viticoltori della denominazione Pouilly Fumé.
Español :
Descubra el patrimonio vernáculo de las aldeas vitícolas que rodean la colina de Saint-Andelain. No olvide subir a la cima de la antigua torre de agua, convertida en mirador, para comprobar el camino recorrido y admirar las vistas sobre los viñedos y el Loira. Aproveche para visitar a los viticultores de la denominación Pouilly Fumé.
