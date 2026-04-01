Visite guidée de l’église Le bourg Saint-Andelain

Saint-Andelain

Visite guidée de l’église

Le bourg 29 Lieu-dit Le Bourg Saint-Andelain Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-10-14 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02

En compagnie d’un habitant du village, visitez l’église de Saint Andelain et faites connaissance avec son histoire et son décor liés au village et aux familles locales. Visite unique à 14h30. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Bourgogne Coeur de Loire (03.86.28.11.85) ou directement auprès du guide (06.12.23.54.07). Visites possibles également sur rendez-vous, en dehors de cet horaire. .

Le bourg 29 Lieu-dit Le Bourg Saint-Andelain 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 28 11 85 accueil@bourgogne-coeurdeloire.fr

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English : Visite guidée de l’église

L’événement Visite guidée de l’église Saint-Andelain a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Bourgogne Coeur de Loire