Pouilly Jurassic Tour Butte de Saint Andelain Saint-Andelain
Pouilly Jurassic Tour Butte de Saint Andelain Saint-Andelain samedi 27 juin 2026.
Pouilly Jurassic Tour
Butte de Saint Andelain Belvédère Saint-Andelain Nièvre
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:30:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-09-12
Comprendre la géologie, c’est lire le paysage reliefs, expositions, nature des roches qui composent le sous-sol.
Autour de la butte de Saint-Andelain, cette balade géologique vous invite à découvrir la formation des paysages et des terroirs de l’appellation Pouilly Fumé.
Une clé essentielle pour comprendre la diversité des vins de Pouilly.
Cette balade géologique de 6 km animée par l’Association des Géologues du Centre Loire se termine par une dégustation des vins de Pouilly Fumé.
Rendez-vous à 9h30, au Belvédère de Saint-Andelain.
Sur inscription à La Tour du Pouilly Fumé. .
Butte de Saint Andelain Belvédère Saint-Andelain 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 04 70 contact@tourdupouillyfume.fr
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English : Pouilly Jurassic Tour
L’événement Pouilly Jurassic Tour Saint-Andelain a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Bourgogne Coeur de Loire