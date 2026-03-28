Pouilly Jurassic Tour Butte de Saint Andelain Saint-Andelain

Pouilly Jurassic Tour

Butte de Saint Andelain Belvédère Saint-Andelain Nièvre

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:30:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-09-12

Comprendre la géologie, c’est lire le paysage reliefs, expositions, nature des roches qui composent le sous-sol.

Autour de la butte de Saint-Andelain, cette balade géologique vous invite à découvrir la formation des paysages et des terroirs de l’appellation Pouilly Fumé.

Une clé essentielle pour comprendre la diversité des vins de Pouilly.

Cette balade géologique de 6 km animée par l’Association des Géologues du Centre Loire se termine par une dégustation des vins de Pouilly Fumé.

Rendez-vous à 9h30, au Belvédère de Saint-Andelain.

Sur inscription à La Tour du Pouilly Fumé. .

Butte de Saint Andelain Belvédère Saint-Andelain 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 04 70 contact@tourdupouillyfume.fr

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English : Pouilly Jurassic Tour

L’événement Pouilly Jurassic Tour Saint-Andelain a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Bourgogne Coeur de Loire