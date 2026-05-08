Visite guidée de l’église pour les Journées du Patrimoine de Pays Le bourg Saint-Andelain

Saint-Andelain

Visite guidée de l’église pour les Journées du Patrimoine de Pays

Le bourg 29 Lieu-dit Le Bourg Saint-Andelain Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 14:30:00

fin : 2026-06-28 16:30:00

Date(s) :

2026-06-26

A l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays, visitez l’église de Saint Andelain, guidés par un habitant du village. Faites connaissance avec l’histoire de l’église et son décor liés au village et aux familles locales. Visites entre 14h30 et 16h30. Inscription à l’Office de Tourisme Bourgogne Coeur de Loire (03.86.28.11.85) ou directement auprès du guide (06.12.23.54.07). .

Le bourg 29 Lieu-dit Le Bourg Saint-Andelain 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 28 11 85 accueil@bourgogne-coeurdeloire.fr

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English : Visite guidée de l’église pour les Journées du Patrimoine de Pays

L’événement Visite guidée de l’église pour les Journées du Patrimoine de Pays Saint-Andelain a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Bourgogne Coeur de Loire