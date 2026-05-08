Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite guidée de l’église pour les Journées du Patrimoine de Pays Le bourg Saint-Andelain

Visite guidée de l’église pour les Journées du Patrimoine de Pays Le bourg Saint-Andelain vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Le bourg

Adresse : 29 Lieu-dit Le Bourg

Ville : 58150 Saint-Andelain

Département : Nièvre

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Andelain

Visite guidée de l’église pour les Journées du Patrimoine de Pays

Le bourg 29 Lieu-dit Le Bourg Saint-Andelain Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 14:30:00
fin : 2026-06-28 16:30:00

Date(s) :
2026-06-26

A l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays, visitez l’église de Saint Andelain, guidés par un habitant du village. Faites connaissance avec l’histoire de l’église et son décor liés au village et aux familles locales. Visites entre 14h30 et 16h30. Inscription à l’Office de Tourisme Bourgogne Coeur de Loire (03.86.28.11.85) ou directement auprès du guide (06.12.23.54.07).   .

Le bourg 29 Lieu-dit Le Bourg Saint-Andelain 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 28 11 85  accueil@bourgogne-coeurdeloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée de l’église pour les Journées du Patrimoine de Pays

L’événement Visite guidée de l’église pour les Journées du Patrimoine de Pays Saint-Andelain a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Bourgogne Coeur de Loire

À voir aussi à Saint-Andelain (Nièvre)