Visite guidée de l’église pour les Journées du Patrimoine de Pays Le bourg Saint-Andelain
Visite guidée de l’église pour les Journées du Patrimoine de Pays Le bourg Saint-Andelain vendredi 26 juin 2026.
Saint-Andelain
Visite guidée de l’église pour les Journées du Patrimoine de Pays
Le bourg 29 Lieu-dit Le Bourg Saint-Andelain Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 14:30:00
fin : 2026-06-28 16:30:00
Date(s) :
2026-06-26
A l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays, visitez l’église de Saint Andelain, guidés par un habitant du village. Faites connaissance avec l’histoire de l’église et son décor liés au village et aux familles locales. Visites entre 14h30 et 16h30. Inscription à l’Office de Tourisme Bourgogne Coeur de Loire (03.86.28.11.85) ou directement auprès du guide (06.12.23.54.07). .
Le bourg 29 Lieu-dit Le Bourg Saint-Andelain 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 28 11 85 accueil@bourgogne-coeurdeloire.fr
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English : Visite guidée de l’église pour les Journées du Patrimoine de Pays
L’événement Visite guidée de l’église pour les Journées du Patrimoine de Pays Saint-Andelain a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Bourgogne Coeur de Loire