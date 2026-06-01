Concert de l’Audace Symphony Orchestra Le bourg Saint-Andelain

Saint-Andelain

Concert de l’Audace Symphony Orchestra

Le bourg Eglise Saint-Andelain Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Sébastien Giacomi, chef d’orchestre et violoncelliste concertiste, dirigera l’Audace Symphony Orchestra à 15h en l’église Saint-Léger de Saint-Andelain, lors d’un concert réunissant de jeunes solistes issus du CNSM et du CRR de Paris, ainsi que des CRR d’Île-de-France.

Au programme

– Mozart — Concerto pour violon n°4 en Ré majeur KV 218

– Beethoven — Romance n°2 pour violon et orchestre op. 50

– Mozart — Concerto pour clarinette en La majeur K. 622

– Strauss II — Marche de Radetzky op. 228

Ce programme offre aux jeunes solistes une formidable opportunité et une chance d’enrichir leur expérience artistique aux côtés de l’Audace Symphony Orchestra.

À l’issue du concert, un moment convivial sera offert au public par l’association Le Belvédère de Saint-Andelain .

Cet événement musical est coorganisé par l’Académie Internationale de Musique Fleur de Lis et l’association Le Belvédère de Saint-Andelain . .

Le bourg Eglise Saint-Andelain 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 04 17 41

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English : Concert de l’Audace Symphony Orchestra

L’événement Concert de l’Audace Symphony Orchestra Saint-Andelain a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bourgogne Coeur de Loire