Clocher de l’église Saint Léger, Parvis de l’église . de Saint -Andelain, Saint-Andelain

Clocher de l’église Saint Léger 26 et 27 juin Parvis de l’église . de Saint -Andelain Nièvre

Gratuit – Participation à l’appréciation du visiteur en faveur de l’entretien de l’édifice

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Découverte de l’église de Saint-Andelain, historique de sa construction ou génèse de la construction du clocher.

Parvis de l’église . de Saint -Andelain rue Saint Edmond Saint-Andelain 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « phiphidu58@gmail.com »}]

Visite historique et histoire de l’édification du clocher histoire église

Ph.Crevoiserat