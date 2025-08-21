Entre la vigne et la Loire aux Girarmes Tracy-sur-Loire Nièvre

Entre la vigne et la Loire aux Girarmes A pieds Facile

Entre la vigne et la Loire aux Girarmes 58150 Tracy-sur-Loire Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Au départ du village viticole de Tracy-sur-Loire, dans l’aire d’appellation Pouilly Fumé, ce circuit vous emmènera dans les vignes mais aussi sur les bords de Loire. Une table de pique-nique avec une belle vue vous attend en bord de Loire, au pied du village vigneron des Loges. De là, vous pourrez également aller faire un tour sur la plage, en plein cœur de la Réserve Naturelle du Val de de Loire.

Facile

https://www.bourgogne-coeurdeloire.fr/ +33 3 86 28 11 85

English :

Departing from the wine-growing village of Tracy-sur-Loire, in the Pouilly Fumé appellation area, this tour takes you through the vineyards and along the banks of the Loire. A picnic table with a beautiful view awaits you on the banks of the Loire, at the foot of the winegrowing village of Les Loges. From here, you can also take a stroll along the beach, right in the heart of the Loire Valley Nature Reserve.

Deutsch :

Ausgehend vom Weinbauerndorf Tracy-sur-Loire in der Appellationszone Pouilly Fumé führt Sie dieser Rundweg durch die Weinberge, aber auch an die Ufer der Loire. Ein Picknicktisch mit schöner Aussicht erwartet Sie am Ufer der Loire, am Fuße des Winzerdorfs Les Loges. Von hier aus können Sie auch einen Ausflug an den Strand machen, der mitten im Naturschutzgebiet des Loiretals liegt.

Italiano :

Partendo dal villaggio vinicolo di Tracy-sur-Loire, nella zona della denominazione Pouilly Fumé, questo percorso vi porterà attraverso i vigneti e lungo le rive della Loira. Sulle rive della Loira, ai piedi del villaggio vinicolo di Les Loges, vi attende un tavolo da picnic con una splendida vista. Da qui si può anche fare una passeggiata lungo la spiaggia, proprio nel cuore della Riserva Naturale della Valle della Loira.

Español :

Partiendo del pueblo vinícola de Tracy-sur-Loire, en la zona de la denominación Pouilly Fumé, este sendero le llevará a través de los viñedos y a lo largo de las orillas del Loira. A orillas del Loira, al pie del pueblo vitivinícola de Les Loges, le espera una mesa de picnic con magníficas vistas. Desde aquí, también podrá pasear por la playa, en pleno Parque Natural del Valle del Loira.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-01 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data