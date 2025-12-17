Entre Métabief et Malbuisson n°25 Malbuisson Doubs

Entre Métabief et Malbuisson n°25 Maison du Temps Libre, Malbuisson 25160 Malbuisson Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 27350.0 Tarif :

Une belle sortie de 27 km au dénivelé modéré, dotée d’un grand intérêt patrimonial et paysager.
Difficile

https://explore.doubs.fr/trek/4015  

English :

A beautiful 27 km outing with a moderate gradient and great heritage and landscape interest.

Deutsch :

Ein schöner Ausflug von 27 km mit mäßigem Höhenunterschied, der mit einem großen Interesse am Kulturerbe und an der Landschaft ausgestattet ist.

Italiano :

Una bella gita di 27 km con una pendenza moderata e una ricchezza di elementi del patrimonio e del paesaggio.

Español :

Un buen recorrido de 27 km con un desnivel moderado y una gran riqueza patrimonial y paisajística.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-08 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data