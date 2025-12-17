Entre Métabief et Malbuisson n°25 Malbuisson Doubs
Entre Métabief et Malbuisson n°25 Malbuisson Doubs vendredi 1 mai 2026.
Entre Métabief et Malbuisson n°25 Trail Difficile
Entre Métabief et Malbuisson n°25 Maison du Temps Libre, Malbuisson 25160 Malbuisson Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 27350.0 Tarif :
Une belle sortie de 27 km au dénivelé modéré, dotée d’un grand intérêt patrimonial et paysager.
Difficile
https://explore.doubs.fr/trek/4015
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A beautiful 27 km outing with a moderate gradient and great heritage and landscape interest.
Deutsch :
Ein schöner Ausflug von 27 km mit mäßigem Höhenunterschied, der mit einem großen Interesse am Kulturerbe und an der Landschaft ausgestattet ist.
Italiano :
Una bella gita di 27 km con una pendenza moderata e una ricchezza di elementi del patrimonio e del paesaggio.
Español :
Un buen recorrido de 27 km con un desnivel moderado y una gran riqueza patrimonial y paisajística.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-08 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data