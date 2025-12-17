Tour du Lac de Saint-Point n°24 Malbuisson Doubs
Tour du Lac de Saint-Point n°24 Malbuisson Doubs vendredi 1 mai 2026.
Tour du Lac de Saint-Point n°24 Trail Difficulté moyenne
Tour du Lac de Saint-Point n°24 Maison du Temps Libre, Malbuisson 25160 Malbuisson Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 20050.0 Tarif :
Cette boucle est vraiment idéale pour une sortie longue roulante au cours de laquelle vous gardez systématiquement le lac en visuel.
Difficulté moyenne
https://explore.doubs.fr/trek/4014
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This loop is ideal for a long, rolling outing in which the lake is always in sight.
Deutsch :
Diese Schleife ist wirklich ideal für eine lange, rollende Tour, bei der Sie den See immer im Blick haben.
Italiano :
Questo anello è l’ideale per una lunga escursione in cui si ha sempre sott’occhio il lago.
Español :
Este bucle es ideal para una salida larga y ondulada en la que siempre se tiene el lago a la vista.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-08 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data