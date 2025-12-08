Source Bleue Malbuisson Doubs

Source Bleue A pieds Difficulté moyenne

Source Bleue Maison du Temps Libre, Malbuisson 25160 Malbuisson Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6500.0 Tarif :

La Source Bleue, chère au peintre Courbet.

Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/244

English :

La Source Bleue, beloved of the painter Courbet.

Deutsch :

Die Source Bleue (Blaue Quelle), die dem Maler Courbet lieb und teuer war.

Italiano :

La Source Bleue, amata dal pittore Courbet.

Español :

La Source Bleue, amada del pintor Courbet.

