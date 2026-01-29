Les Défis de la Comté Le souffle du lac !

Malbuisson Doubs

Une contrée vallonnée entre forêts, lacs scintillants et villages pleins de vie.

Dans cette Comté bien réelle sont nés des défis pas comme les autres des courses où l’on court, rit, se déguise et partage avant tout. Les Défis de la Comté Marcel Petite reviennent avec une thématique enchantée Il était 4 fois… Quatre étapes, quatre villages, quatre chapitres d’une aventure unique peuplée de créatures fantastiques… en baskets !

Course de 10km.

Mais aussi Challenge Collectif et courses Kids.

En partenariat avec le Club de Plongée Malbuissonnais.

Places limitées à 1000 participants. .

Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@even-outdoor.com

