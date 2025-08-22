Entre Sienne et Hambyotte Hambye Manche

Entre Sienne et Hambyotte

Entre Sienne et Hambyotte 50450 Hambye Manche Normandie

Durée : 180 Distance : 13000.0 Tarif :

Sur la trace des seigneurs Paynel ou Paisnel, puissante famille féodale normande qui régna sur Hambye jusqu’au XVème. Ensuite, au hasard des transmissions, le titre d’Hambye se retrouve dans ceux des princes de Monaco… Belle promenade au cœur du bocage, où l’eau est omniprésente. Un circuit ponctué de petit patrimoine et de sauts de ruisseau… avant d’arriver au joyau de l’abbaye d’Hambye. Prévoyez un peu de temps pour la visiter avant de revenir au bourg d’Hambye.

Départ Hambye, Place Jeanne Paisnel, sur la D58

Points remarquables sur le circuit

1 Départ place Jeanne Paisnel, Dame de Hambye (1402-1447), épouse de Louis d’Estouteville héros du Mont-Saint-Michel. Elle a offert le château de Tourville aux Ravalet.

2 L’Hôtel Yvée compte de beaux bâtiments construits entre le XVe et le XIXe siècle autour de Hambye, témoins de la richesse de la région au cours des siècles.

3 Le magnifique site naturel de Mauny et ses anciennes carrières.

4 Le Moulin de Mauny est l’occasion d’évoquer les nombreuses implantations de moulins et usines pour la fabrication du papier tout au long de la Vallée de Sienne au XIXe siècle.

5 Belle église de la Haye Comtesse et son beau panorama, avant de rejoindre le joli site naturel de la vallée de l’Hambyotte.

6 L’abbaye d’Hambye a été fondée au XIIe siècle par Guillaume Paisnel, seigneur de Hambye. La magnifique abbaye est sobre et élégante, suivant les préceptes de rigueur et d’austérité de l’ordre des Bénédictins, disparu ici au XVIIIe siècle. Aujourd’hui, outre la beauté de l’architecture, la visite permet de découvrir des meubles anciens, des tapisseries, des toiles peintes typiques…

Points remarquables à proximité

A Hambye

Vestiges du château fort des Paynel restes d’enceinte, du donjon carré et d’une tour circulaire.

Eglise paroissiale du XVème, reconstruite XIXème portail de l’ancienne église, clocher carré coiffé d’un dôme statues anciennes, maître-autel fin 17ème et vaste retable peint.

Chapelle Notre-Dame-du-Sacré-Cœur datée du XIXème, au cimetière.

Andouillerie de la Vallée de Sienne, Gavray, pour découvrir la fabrication de l’andouille de Vire dans la plus pure tradition, avec son Montage manuel et ses Fumoirs authentiques.

Le site du Château Ducal, Gavray, site d’une ancienne forteresse imposante moyenâgeuse située au sommet d’une colline aux flancs abrupts. Panorama qui domine les vallées de la Sienne et de la Bérence.

Le quartier de la Planche, Gavray, dont le nom fait référence aux nombreux ponts de bois sur la Bérence pour passer de Gavray bourg à Gavray village.

English : Entre Sienne et Hambyotte

On the trail of the Paynel or Paisnel lords, a powerful Norman feudal family who ruled Hambye until the 15th century. Then, by chance of transmission, the title of Hambye is found in those of the princes of Monaco… A beautiful walk in the heart of the bocage, where water is omnipresent. A circuit punctuated with small heritage and stream jumps … before arriving at the jewel of Hambye Abbey. Allow some time to visit it before returning to the town of Hambye

Departure Hambye, Place Jeanne Paisnel, on the D58

Remarkable points on the stroll

1 Start at Jeanne Paisnel Place, Lady of Hambye (1402-1447), wife of Louis d’Estouteville hero of Mont-Saint-Michel. She offered the castle of Tourville to the Ravalets.

2 The Yvée Hotel has beautiful buildings built between the 15th and 19th centuries around Hambye, witnesses of the wealth of the region over the centuries.

3 The magnificent natural site of Mauny and its old quarries.

4 The Mauny Mill is an opportunity to evoke the many mills and factories set up for the manufacture of paper throughout the Sienna Valley in the 19th century.

5 Beautiful church of La Haye Comtesse and its beautiful panorama, before joining the beautiful natural site of the Hambyotte valley.

6 Hambye Abbey was founded in the 12th century by Guillaume Paisnel, Lord of Hambye. The magnificent abbey is sober and elegant, following the precepts of rigour and austerity of the Benedictine order, which disappeared here in the 18th century. Today, in addition to the beauty of the architecture, the visit allows you to discover antique furniture, tapestries, typical painted canvases…

Remarkable points in the vicinity

In Hambye

Remains of the Paynel’s castle: remains of the enclosure, of the square keep and of a circular tower.

Parish church from the 15th century, rebuilt in the 19th century: portal of the former church, square bell tower topped by a dome, old statues, high altar at the end of the 17th century and a vast painted altarpiece.

Chapel of Notre-Dame-du-Sacré-Coeur dating from the 19th century, in the cemetery.

Andouillerie de la Vallée de Sienne, Gavray, to discover the making of the andouille de Vire in the purest tradition, with its manual assembly and its authentic smokehouses.

The site of the Ducal Castle, Gavray, site of an old imposing medieval fortress located at the top of a hill with steep sides. Panorama which dominates the valleys of the Sienne and the Bérence.

The district of La Planche, Gavray, whose name refers to the numerous wooden bridges over the Bérence to go from Gavray bourg to Gavray village.

Deutsch :

Auf den Spuren der Herren Paynel oder Paisnel, einer mächtigen normannischen Feudalfamilie, die bis zum 15. Jahrhundert über Hambye herrschte. Jahrhundert innehatte. Danach wurde der Titel von Hambye zufällig weitergegeben und fand sich in den Titeln der Fürsten von Monaco wieder… Ein schöner Spaziergang im Herzen der Bocage, wo das Wasser allgegenwärtig ist. Ein Rundgang, der von kleinen Kulturdenkmälern und Bachsprüngen unterbrochen wird… bevor Sie das Juwel der Abtei von Hambye erreichen. Planen Sie etwas Zeit ein, um sie zu besichtigen, bevor Sie in den Ort Hambye zurückkehren

Start: Hambye, Place Jeanne Paisnel, auf der D58

Bemerkenswerte Punkte auf der Strecke

1 Start Place Jeanne Paisnel, Dame de Hambye (1402-1447), Ehefrau von Louis d’Estouteville, Held des Mont-Saint-Michel. Sie schenkte den Ravalets das Schloss Tourville.

2 Das Hotel Yvée zählt schöne Gebäude, die zwischen dem 15. und dem 19. Jahrhundert rund um Hambye errichtet wurden und vom Reichtum der Region im Laufe der Jahrhunderte zeugen.

3 Die wunderschöne Naturlandschaft von Mauny mit ihren alten Steinbrüchen.

4 Die Mühle von Mauny bietet die Gelegenheit, die zahlreichen Ansiedlungen von Mühlen und Fabriken zur Papierherstellung entlang des gesamten Sienatals im 19.

5 Schöne Kirche in La Haye Comtesse mit schönem Panorama, bevor Sie die hübsche Naturlandschaft des Hambyotte-Tals erreichen.

6 Die Abtei von Hambye wurde im 12. Jahrhundert von Guillaume Paisnel, dem Herrn von Hambye, gegründet. Die wunderschöne Abtei ist schlicht und elegant und folgt den strengen und strengen Geboten des Benediktinerordens, der hier im 18. Jahrhundert verschwand. Heute kann man bei einem Besuch neben der Schönheit der Architektur auch alte Möbel, Wandteppiche und typische bemalte Leinwände entdecken…

Bemerkenswerte Punkte in der Nähe

In Hambye

Überreste der Burg der Paynels: Reste der Ringmauer, des quadratischen Bergfrieds und eines runden Turms.

Jh., umgebaut im 19. Jh.: Portal der alten Kirche, quadratischer Glockenturm mit Kuppel, alte Statuen, Hochaltar aus dem 17. Jh. und großes bemaltes Altarbild.

Kapelle Notre-Dame-du-Sacré-Cœur aus dem 19. Jahrhundert auf dem Friedhof.

Andouillerie de la Vallée de Sienne, Gavray, um die Herstellung der Andouille de Vire in der reinsten Tradition zu entdecken, mit ihrer manuellen Montage und ihren authentischen Räucheröfen.

Der Standort des Château Ducal, Gavray, Standort einer alten imposanten mittelalterlichen Festung, die sich auf dem Gipfel eines Hügels mit steilen Flanken befindet. Panorama, das die Täler der Sienne und der Bérence überragt.

Das Viertel La Planche, Gavray, dessen Name sich auf die zahlreichen Holzbrücken über die Bérence bezieht, um von Gavray bourg nach Gavray village zu gelangen.

Italiano :

Sulle tracce dei signori Paynel o Paisnel, una potente famiglia feudale normanna che governò Hambye fino al XV secolo. Poi, per caso di trasmissione, il titolo di Hambye si ritrova in quelli dei principi di Monaco… Una bella passeggiata nel cuore del bocage, dove l’acqua è onnipresente. Un circuito punteggiato da piccoli siti del patrimonio e da salti di ruscello… prima di arrivare al gioiello dell’Abbazia di Hambye. Lasciate un po’ di tempo per visitarlo prima di tornare alla città di Hambye

Partenza Hambye, Place Jeanne Paisnel, sulla D58

Punti notevoli del percorso

1 Partenza da Jeanne Paisnel Place, signora di Hambye (1402-1447), moglie di Louis d’Estouteville eroe di Mont-Saint-Michel. Offre il castello di Tourville ai Ravalet.

2 L’Hotel Yvée dispone di splendidi edifici costruiti tra il XV e il XIX secolo nei dintorni di Hambye, testimoni della ricchezza della regione nel corso dei secoli.

3 Il magnifico sito naturale di Mauny e le sue antiche cave.

4 Il Moulin de Mauny è un’occasione per ricordare i numerosi mulini e le fabbriche per la produzione della carta che si trovavano nella Valle di Siena nel XIX secolo.

5 La bella chiesa di La Haye Comtesse e il suo splendido panorama, prima di raggiungere il bellissimo sito naturale della valle di Hambyotte.

6 L’Abbazia di Hambye fu fondata nel XII secolo da Guillaume Paisnel, signore di Hambye. La magnifica abbazia è sobria ed elegante, seguendo i precetti di rigore e austerità dell’ordine benedettino, scomparso qui nel XVIII secolo. Oggi, oltre alla bellezza dell’architettura, la visita permette di scoprire mobili antichi, arazzi, tipiche tele dipinte…

Punti notevoli nelle vicinanze:

A Hambye

Resti del castello di Paynel: resti del recinto, del mastio quadrato e di una torre circolare.

Chiesa parrocchiale del XV secolo, ricostruita nel XIX secolo: portale della chiesa precedente, campanile quadrato sormontato da una cupola, statue antiche, altare maggiore della fine del XVII secolo e una vasta pala d’altare dipinta.

Cappella di Notre-Dame-du-Sacré-C?ur del XIX secolo, nel cimitero.

Andouillerie de la Vallée de Sienne, Gavray, per scoprire la produzione di salsicce andouille di Vire nella più pura tradizione, con il suo assemblaggio manuale e i suoi autentici affumicatoi.

Il sito dello Château Ducal, Gavray, sede di un’antica e imponente fortezza medievale situata in cima a una ripida collina. Panorama sulle valli dei fiumi Sienne e Bérence.

Il quartiere di La Planche, Gavray, il cui nome si riferisce ai numerosi ponti di legno sul Bérence per andare da Gavray bourg a Gavray village.

Español :

Tras la pista de los señores Paynel o Paisnel, una poderosa familia feudal normanda que gobernó Hambye hasta el siglo XV. Luego, por casualidad de la transmisión, el título de Hambye se encuentra en los de los príncipes de Mónaco… Un hermoso paseo en el corazón del bocage, donde el agua es omnipresente. Un circuito salpicado de pequeños enclaves patrimoniales y saltos de arroyos… antes de llegar a la joya de la Abadía de Hambye. Deje tiempo para visitarlo antes de regresar a la ciudad de Hambye

Punto de partida Hambye, Place Jeanne Paisnel, en la D58

Puntos notables de la ruta

1 Salida de Jeanne Paisnel Place, Señora de Hambye (1402-1447), esposa de Louis d’Estouteville héroe del Mont-Saint-Michel. Ofreció el castillo de Tourville a los Ravalets.

2 El Hotel Yvée cuenta con hermosos edificios construidos entre los siglos XV y XIX en los alrededores de Hambye, testigos de la riqueza de la región a lo largo de los siglos.

3 El magnífico paraje natural de Mauny y sus antiguas canteras.

4 El Moulin de Mauny es una oportunidad para recordar los numerosos molinos y fábricas que se utilizaban para la fabricación de papel en todo el valle de Siena en el siglo XIX.

5 La hermosa iglesia de La Haye Comtesse y su hermoso panorama, antes de llegar al hermoso sitio natural del valle de Hambyotte.

6 La abadía de Hambye fue fundada en el siglo XII por Guillaume Paisnel, señor de Hambye. La magnífica abadía es sobria y elegante, siguiendo los preceptos de rigor y austeridad de la orden benedictina, que desapareció aquí en el siglo XVIII. Hoy, además de la belleza de la arquitectura, la visita permite descubrir muebles antiguos, tapices, lienzos típicos pintados…

Puntos notables en los alrededores:

En Hambye

Restos del castillo de Paynel: restos del recinto, de la torre del homenaje cuadrada y de una torre circular.

Iglesia parroquial del siglo XV, reconstruida en el siglo XIX: portal de la antigua iglesia, campanario cuadrado coronado por una cúpula, estatuas antiguas, altar mayor de finales del siglo XVII y un vasto retablo pintado.

Capilla de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur del siglo XIX, en el cementerio.

Andouillerie de la Vallée de Sienne, Gavray, para descubrir la elaboración de las salchichas andouille de Vire en la más pura tradición, con su montaje manual y sus auténticos ahumaderos.

El sitio del Castillo Ducal, Gavray, sitio de una imponente y antigua fortaleza medieval situada en la cima de una colina empinada. Panorama con vistas a los valles de los ríos Sienne y Bérence.

El barrio de La Planche, Gavray, cuyo nombre hace referencia a los numerosos puentes de madera sobre el Bérence para ir del bourg de Gavray al pueblo de Gavray.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme