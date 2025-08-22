Equi’Vie Menglon Drôme

Equi’Vie

Equi’Vie 803 route de Die 26410 Menglon Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Lieu de vie autour du cheval. Equitation positive et bienveillante. Cours d’équitation tous âges tous niveaux, balades, randonnées, location de poneys, stages enfants, ados, adultes, éthologie, perfectionnement, pension, débourrage, reproduction, élevage.

https://www.equi-vie.com/ +33 6 61 28 48 75

English : Equi’Vie Riding Stables

The Riding Stables are a meeting point for all things horses. We are committed to a positive and caring approach to horse riding. We offer tuitions for all ages and levels, hacks, treks, pony hire, children, teenager and adult courses, ethology, advanced tuition, horse boarding, breaking- in, breeding and husbandry.

Deutsch :

Ort des Lebens rund um das Pferd. Positives und wohlwollendes Reiten. Reitkurse für alle Altersgruppen und alle Niveaus, Ausritte, Wanderungen, Ponyverleih, Kurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Ethologie, Perfektionierung, Pension, Beritt, Reproduktion, Zucht.

Italiano :

Un posto dove vivere intorno al cavallo. Equitazione positiva e benevola. Lezioni di equitazione per tutte le età e tutti i livelli, passeggiate, noleggio di pony, corsi per bambini, adolescenti e adulti, etologia, miglioramento, pensione, rodaggio, riproduzione, allevamento.

Español :

Un lugar para vivir alrededor del caballo. Una equitación positiva y benévola. Clases de equitación para todas las edades y niveles, paseos, alquiler de ponis, cursos para niños, adolescentes y adultos, etología, perfeccionamiento, pupilaje, doma, cría, recría.

