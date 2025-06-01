Espace cyclosport Circuit du saint-lois Saint-Lô Manche

Espace cyclosport Circuit du saint-lois Saint-Lô Manche vendredi 1 août 2025.

Espace cyclosport Circuit du saint-lois

Espace cyclosport Circuit du saint-lois Place du Quai la Tangue 50000 Saint-Lô Manche Normandie

Durée : 135 Distance : 50000.0 Tarif :

Avec son label « Espace Cyclosport », la Fédération Française de Cyclisme souhaite développer la pratique cyclosportive. Inscrire la Manche dans ce programme est un véritable gage de qualité pour les amateurs de vélo. Les itinéraires labellisés sont ainsi parrainés par les champions locaux pour vous faire découvrir leurs terres d’entraînement.

L’avis du Pro ?

« La Manche est un territoire où se succèdent plaines et collines… La région Saint-Loise en est le bon exemple ! Arpentez le bocage pour y découvrir un environnement luxuriant et préservé.

Le parcours débute aux abords de la Vire, rivière que vous suivrez régulièrement tout en long de l’itinéraire.

Bocages verdoyants, petits bourgs, vue panoramique depuis les Roches de Ham sur la vallée de la Vire, patrimoines historique seront vos récompenses pour avoir franchi quelques difficultés sportives sur le parcours dénivelé important, faux plat et plusieurs raidards .

De retour à Saint-Lô, après l’effort, le réconfort avec les multiples restaurants de la ville ! »

Anthony Delaplace.

English : Espace cyclosport Circuit du saint-lois

With its « Espace Cyclosport » label, the French Cycling Federation wishes to develop the practice of cycling. Including the English Channel in this programme is a real guarantee of quality for cycling enthusiasts. The labelled itineraries are sponsored by local champions to help you discover their training grounds.

What’s the Pro’s opinion?

« La Manche is a territory where plains and hills follow one another… The Saint-Loise region is a good example of this! Wander through the bocage to discover a lush and unspoilt environment.

The route starts on the banks of the Vire, a river that you will follow regularly throughout the itinerary.

Green hedged farmland, small villages, panoramic view from the Roches de Ham over the Vire valley, historical heritage will be your rewards for overcoming some sporting difficulties on the course: significant gradient, false flat and several « raidards ».

Back in Saint-Lô, after the effort, comfort with the many restaurants in town! »

Anthony Delaplace.

Deutsch :

Mit dem Label « Espace Cyclosport » möchte die Fédération Française de Cyclisme die Ausübung des Radsports fördern. Die Aufnahme des Ärmelkanals in dieses Programm ist eine echte Qualitätsgarantie für Radsportfans. Die mit dem Label ausgezeichneten Strecken werden von den lokalen Champions gesponsert, damit Sie ihre Trainingsgebiete entdecken können.

Die Meinung des Profis?

« Im Ärmelkanal wechseln sich Ebenen und Hügel ab… Die Region Saint-Loise ist ein gutes Beispiel dafür! Wandern Sie durch die Bocage und entdecken Sie eine üppige und geschützte Umgebung.

Die Route beginnt am Ufer der Vire, einem Fluss, dem Sie auf der gesamten Strecke immer wieder folgen werden.

Grüne Heckenlandschaften, kleine Dörfer, ein Panoramablick von den Roches de Ham auf das Tal der Vire und historisches Erbe sind Ihre Belohnung für die Überwindung einiger sportlicher Schwierigkeiten auf der Strecke: große Höhenunterschiede, unebene Flächen und mehrere « Raidards ».

Zurück in Saint-Lô können Sie sich nach der Anstrengung in den zahlreichen Restaurants der Stadt stärken

Anthony Delaplace.

Italiano :

Con il marchio « Espace Cyclosport », la Federazione ciclistica francese intende sviluppare le attività ciclosportive. L’inclusione della Manche in questo programma è una vera garanzia di qualità per gli appassionati di ciclismo. I percorsi contrassegnati sono sponsorizzati da campioni locali per aiutarvi a scoprire i loro terreni di allenamento.

L’opinione del professionista?

« La Manche è un territorio in cui si susseguono pianure e colline? La regione di Saint-Loise ne è un buon esempio! Passeggiate nel bocage per scoprire un ambiente lussureggiante e preservato.

Il percorso inizia sulle rive della Vire, un fiume che si seguirà regolarmente per tutto l’itinerario.

Siepi verdi, piccoli villaggi, viste panoramiche dalle Roches de Ham sulla valle della Vire e patrimonio storico saranno la vostra ricompensa per aver superato alcune delle difficoltà sportive del percorso: dislivelli significativi, falsi piani e diversi « raidard ».

Di ritorno a Saint-Lô, dopo lo sforzo, il comfort con i molteplici ristoranti della città!

Anthony Delaplace.

Español :

Con su etiqueta « Espace Cyclosport », la Federación Francesa de Ciclismo desea desarrollar las actividades ciclodeportivas. La inclusión de la Mancha en este programa es una auténtica garantía de calidad para los aficionados al ciclismo. Las rutas etiquetadas están patrocinadas por campeones locales para ayudarle a descubrir sus terrenos de entrenamiento.

¿La opinión del profesional?

« La Mancha es un territorio en el que se suceden las llanuras y las colinas? La región de Saint-Loise es un buen ejemplo Pasee por el bocage para descubrir un entorno exuberante y preservado.

La ruta comienza en las orillas del Vire, río que seguirá regularmente a lo largo del itinerario.

Los verdes setos, los pequeños pueblos, las vistas panorámicas desde las Roches de Ham sobre el valle del Vire y el patrimonio histórico serán su recompensa para superar algunas de las dificultades deportivas de la ruta: importantes desniveles, falsos llanos y varios « raidards ».

De vuelta a Saint-Lô, después del esfuerzo, ¡la comodidad con los múltiples restaurantes de la ciudad!

Anthony Delaplace.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme