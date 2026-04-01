Le Tremplin des Hétéroclites Salle Salvador Allende Saint-Lô

Saint-Lô

Le Tremplin des Hétéroclites

Salle Salvador Allende Rue Saint-Thomas Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 19:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Rendez-vous le 30 Avril dès 19h à la Salle Salvador Allende à Saint-Lô pour le retour du Tremplin des Hétéroclites !

Au programme 5 groupes normands émergents et de qualité sélectionnés parmi une trentaine de candidats et qui joueront devant vous et un jury de professionnels dans le but de décrocher une place dans la programmation musicale des Hétéroclites en juin prochain !

Vous retrouverez

– Sabazios (Rock Instrumental, Saint-Lô)

– Nemerha (Electro Pop, Caen)

– Gildas & Leo Lampion (Chanson Poétique, Granville)

– Spleen Mantis (Funk Rock, Caen)

– Isodoro (Soul, Saint-Lô)

Restauration & Buvette sur place

Entrée prix de soutien à partir de 6€ (billetterie sur place)

Salle Salvador Allende Rue Saint Thomas (Saint-Lô) .

Salle Salvador Allende Rue Saint-Thomas Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 6 65 00 64 64 artplume50@gmail.com

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English : Le Tremplin des Hétéroclites

L’événement Le Tremplin des Hétéroclites Saint-Lô a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Saint-Lô