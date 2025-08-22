Espace Sport Nature Base de Loisirs Marcel Lucotte Autun Saône-et-Loire

Espace Sport Nature Base de Loisirs Marcel Lucotte

Espace Sport Nature Base de Loisirs Marcel Lucotte 2, route de Chalon-sur-Saône 71400 Autun Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

À quelques minutes du centre-ville, 100 hectares de verdure vous attendent pour vous détendre, seul, en famille ou entre amis.

https://www.autun.com/sortez-bougez/le-sport/la-base-de-loisirs/

English : Espace Sport Nature Base de Loisirs Marcel Lucotte

Just a few minutes from the city centre, 100 hectares of greenery await you to relax, alone, with family or friends.

Deutsch : Espace Sport Nature Base de Loisirs Marcel Lucotte

Nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt erwarten Sie 100 Hektar Grünfläche, wo Sie sich allein, mit der Familie oder mit Freunden entspannen k…

Italiano :

A pochi minuti dal centro città, 100 ettari di verde vi aspettano per rilassarvi, da soli, in famiglia o con gli amici.

Español :

A pocos minutos del centro de la ciudad, 100 hectáreas de verdor le esperan para relajarse, solo, en familia o con amigos.

