ESPACE TRAIL MONTAGNES DU CAROUX PARCOURS 13 TOUR DES CHAPELLES Lunas Hérault

Durée : 120 Distance : 1150.0 Tarif :

Faites le tour des Chapelles du Val de Nize avec cet itinéraire technique mais très esthétique, évoluant essentiellement sous couvert forestier.

Un très beau tracé, idéal pour effectuer une boucle courte tout en découvrant le patrimoine local.

http://www.tourisme.grandorb.fr/ +33 4 67 95 70 91

English : ESPACE TRAIL MONTAGNES DU CAROUX PARCOURS 13 TOUR DES CHAPELLES

Faites le tour des Chapelles du Val de Nize avec cet itinéraire technique mais très esthétique, évoluant essentiellement sous couvert forestier.

Un très beau tracé, idéal pour effectuer une boucle courte tout en découvrant le patrimoine local.

Deutsch : ESPACE TRAIL MONTAGNES DU CAROUX PARCOURS 13 TOUR DES CHAPELLES

Italiano :

Visitate le cappelle della Val de Nize su questo percorso tecnico ma molto attraente, che si snoda principalmente nei boschi.

Un bel percorso, ideale per un breve giro alla scoperta del patrimonio locale.

Español : ESPACE TRAIL MONTAGNES DU CAROUX PARCOURS 13 TOUR DES CHAPELLES

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme