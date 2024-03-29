Espenel Le paysage vu par l’historien Espenel Drôme

Espenel Le paysage vu par l’historien Espenel Drôme vendredi 1 août 2025.

Espenel Le paysage vu par l’historien

Espenel Le paysage vu par l’historien Belvédère haut du village 26340 Espenel Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Espenel, du latin Spina épine, veille depuis son rocher sur la vallée et sur son passé. Nous pouvons y voir d’anciennes portes médiévales sous voûtes, de belles fontaines, un temple et les vestiges du vieux village perché incendié par les nazis en 1944.

https://youtu.be/1tsyC2Tkt7o

English :

Espenel, from the Latin Spina: thorn, watches over the valley and its past from its rocky outcrop. Here we can see ancient medieval arched gateways, beautiful fountains, a temple and the remains of the old hilltop village burnt down by the Nazis in 1944.

Deutsch :

Espenel, vom lateinischen Spina: Dorn, wacht von seinem Felsen aus über das Tal und seine Vergangenheit. Wir können hier alte mittelalterliche Tore mit Gewölben, schöne Brunnen, einen Tempel und die Überreste des alten, hochgelegenen Dorfes sehen, das 1944 von den Nazis niedergebrannt wurde.

Italiano :

Espenel, dal latino Spina: spina, sorveglia la valle e il suo passato dal suo sperone roccioso. Qui possiamo vedere antiche porte medievali ad arco, belle fontane, un tempio e i resti dell’antico villaggio in cima alla collina bruciato dai nazisti nel 1944.

Español :

Espenel, del latín Spina: espina, vigila el valle y su pasado desde su afloramiento rocoso. Aquí podemos ver antiguas puertas medievales arqueadas, hermosas fuentes, un templo y los restos del antiguo pueblo de la colina incendiado por los nazis en 1944.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-29 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme