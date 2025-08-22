Etiban Besançon Doubs
Etiban Besançon Doubs vendredi 1 mai 2026.
Etiban
Etiban chemin du Point du Jour 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Tir à l’arc ou trekking, nuit à la belle étoile ou défi-tirs, dégustation de bière ou moment convivial autour du feu…
https://www.etiban.com/ +33 6 28 33 42 81
English : Etiban
Sensations and nature: Hiking walking bivouac, Climbing in the trees, Nature discovery activities… The pleasure to practice!
Deutsch : Etiban
Empfindungen und Natur: entdecken Sie Wandern Wandern Biwak, Aktivitäten zur Entdeckung der Natur, Entdeckung von Bäumen, Naturkundgebung…
Italiano :
Tiro con l’arco o trekking, dormire sotto le stelle o una sfida, degustare birra o un momento conviviale intorno al fuoco…
Español :
Tiro con arco o senderismo, dormir bajo las estrellas o un desafío, una cata de cerveza o un momento de convivencia alrededor del fuego…
