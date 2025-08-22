Eurovélo 6 / Eurovéloroute Besançon Doubs
Eurovélo 6 / Eurovéloroute Besançon Doubs vendredi 1 mai 2026.
Eurovélo 6 Eurovéloroute
Eurovélo 6 Eurovéloroute 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : Tarif :
EV 6 (le circuit N°6) De l’océan Atlantique à la mer Noire (itinéraire de fleuves)
https://www.doubs.travel/pratiquer/activites-itinerance/cyclotourisme/eurovelo-6/
English : Eurovélo 6 Eurovéloroute
The 187 km section of EuroVelo 6 in France-Comté follows the banks of the canal from the Rhône to the
Rhine.
Deutsch : Eurovélo 6 Eurovéloroute
Die Franche-Comté trägt mit 187 km EurovVelo 6 bei, die am Ufer der Rhône und des Rheines entlang läuft.
Italiano :
EV 6 (circuito N°6): Dall’Oceano Atlantico al Mar Nero (percorso fluviale)
Español :
EV 6 (circuito N°6): Del Océano Atlántico al Mar Negro (ruta fluvial)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-19 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data