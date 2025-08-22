Forêt de Beynaves Orpierre Hautes-Alpes
Forêt de Beynaves Orpierre Hautes-Alpes vendredi 1 mai 2026.
Forêt de Beynaves
Forêt de Beynaves Col de Beynaves 05700 Orpierre Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : Distance : Tarif :
La clairière aux papillons et le sentier forestier de la Pineraie 2 circuits pédagogiques aménagés dans un espace naturel préservé, accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux familles avec poussettes.
http://www.sisteron-buech.fr/ +33 4 92 66 30 45
English : Beynaves Forest
The butterfly clearing and the pine forest trail 2 pedagogical trail set in a natural preserved space, accessible for disabled people and families with strollers.
Deutsch : Forêt de Beynaves
Im Wald von Beynaves wurden zwei Behinderten zugängliche Rundgänge eingerichtet, die die Betrachtung der Fauna und Flora und insbesondere von etwa hundert Schmetterlingsarten ermöglichen.
Italiano :
Nella foresta di Beynaves sono stati creati due circuiti accessibili dalle persone affette da handicap. Questi percorsi permettono di osservare la fauna e la flora, e soprattutto un centinaio di specie di farfalle.
Español : Forêt de Beynaves
El claro de las mariposas y el sendero del bosque de la Pineraie: 2 circuitos pedagógicos en un espacio natural preservado, accesibles a las personas con movilidad reducida y a las familias con cochecitos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-27 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme