Forêt de Beynaves Orpierre Hautes-Alpes

Forêt de Beynaves

Forêt de Beynaves Col de Beynaves 05700 Orpierre Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

La clairière aux papillons et le sentier forestier de la Pineraie 2 circuits pédagogiques aménagés dans un espace naturel préservé, accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux familles avec poussettes.

English : Beynaves Forest

The butterfly clearing and the pine forest trail 2 pedagogical trail set in a natural preserved space, accessible for disabled people and families with strollers.

Deutsch : Forêt de Beynaves

Im Wald von Beynaves wurden zwei Behinderten zugängliche Rundgänge eingerichtet, die die Betrachtung der Fauna und Flora und insbesondere von etwa hundert Schmetterlingsarten ermöglichen.

Italiano :

Nella foresta di Beynaves sono stati creati due circuiti accessibili dalle persone affette da handicap. Questi percorsi permettono di osservare la fauna e la flora, e soprattutto un centinaio di specie di farfalle.

Español : Forêt de Beynaves

El claro de las mariposas y el sendero del bosque de la Pineraie: 2 circuitos pedagógicos en un espacio natural preservado, accesibles a las personas con movilidad reducida y a las familias con cochecitos.

