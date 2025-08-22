Forêt domaniale de Senonches Les horizons de la vallée de l’Eure Senonches Eure-et-Loir

Forêt domaniale de Senonches Les horizons de la vallée de l’Eure A pieds

Forêt domaniale de Senonches Les horizons de la vallée de l’Eure Rond Bergon 28250 Senonches Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 8000.0 Tarif :

Ce beau circuit forestier s’autorise, en milieu de parcours, une boucle à découvert pour admirer la campagne de Belhomert. Le village doit son nom à saint Laumer qui s’installa vers 630 sur les bords de l’Eure. Le prieuré de l’ermite fut rattaché au l’importante abbaye de Fontevrault vers 1080.

English :

This beautiful forest circuit allows itself, in the middle of the route, a loop to admire the countryside of Belhomert. The village owes its name to Saint Laumer who settled around 630 on the banks of the Eure. The priory of the hermit was attached to the important abbey of Fontevrault around 1080.

Deutsch :

Dieser schöne Waldweg bietet in der Mitte eine offene Schleife, von der aus Sie die Landschaft von Belhomert bewundern können. Das Dorf verdankt seinen Namen dem Heiligen Laumer, der sich um 630 an den Ufern der Eure niederließ. Das Priorat des Eremiten wurde um 1080 der bedeutenden Abtei von Fontev

Italiano :

Questo bellissimo sentiero nel bosco presenta un anello aperto al centro del percorso per ammirare la campagna di Belhomert. Il villaggio deve il suo nome a San Laumer, che si stabilì sulle rive dell’Eure intorno al 630. Il priorato dell’eremita fu annesso all’importante abbazia di Fontevrault intor

Español :

Este hermoso sendero forestal cuenta con un bucle abierto en medio del recorrido para admirar la campiña de Belhomert. El pueblo debe su nombre a San Laumer, que se instaló en las orillas del Eure hacia el año 630. El priorato del ermitaño se anexionó a la importante abadía de Fontevrault hacia 1080

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire