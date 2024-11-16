Forges et futaies Les Bertranges à vélo Guérigny Nièvre

Explorez le riche patrimoine artisanal et industriel des Bertranges à travers un itinéraire bucolique. Cette région, célèbre pour ses gisements de minerai de fer, fut un centre de sidérurgie florissant dès le Moyen Âge

English :

Explore the rich craft and industrial heritage of the Bertranges on a bucolic itinerary. This region, famous for its iron ore deposits, was a flourishing center of steelmaking from the Middle Ages onwards

Deutsch :

Erkunden Sie auf einer bukolischen Route das reiche handwerkliche und industrielle Erbe der Bertranges. Diese Region, die für ihre Eisenerzvorkommen berühmt ist, war seit dem Mittelalter ein blühendes Zentrum der Eisenindustrie

Italiano :

Esplorate il ricco patrimonio artigianale e industriale delle Bertranges attraverso un itinerario bucolico. Questa regione, famosa per i suoi giacimenti di minerali di ferro, è stata un fiorente centro dell’industria siderurgica a partire dal Medioevo

Español :

Explore el rico patrimonio artesanal e industrial de los Bertranges en un itinerario bucólico. Esta región, famosa por sus yacimientos de mineral de hierro, fue un próspero centro de la industria siderúrgica desde la Edad Media

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-16 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data