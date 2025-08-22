Le circuit des Forges Royales Guérigny Nièvre

Le circuit des Forges Royales A pieds Difficulté moyenne

Le circuit des Forges Royales Site des Forges Royales 58130 Guérigny Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Sur les pas de Pierre Babaud de la Chaussade, partez à la découverte de Guérigny, cité des Forges Royales ! Celles-ci ont valorisé les ressources naturelles locales, minerai de fer, forêts de chênes et cours d’eau, pour se développer.

English :

Following in the footsteps of Pierre Babaud de la Chaussade, discover Guérigny, home of the Royal Forges! The Forges Royales made the most of local natural resources iron ore, oak forests and waterways to grow and develop.

Deutsch :

Entdecken Sie auf den Spuren von Pierre Babaud de la Chaussade Guérigny, die Stadt der königlichen Schmieden! Diese nutzten die lokalen natürlichen Ressourcen Eisenerz, Eichenwälder und Wasserläufe -, um sich zu entwickeln.

Italiano :

Seguendo le orme di Pierre Babaud de la Chaussade, partite alla scoperta di Guérigny, patria delle Fucine Reali! Queste fucine hanno sfruttato al meglio le risorse naturali locali minerali di ferro, foreste di querce e fiumi per svilupparsi.

Español :

Siguiendo los pasos de Pierre Babaud de la Chaussade, vaya a descubrir Guérigny, cuna de las Fraguas Reales Estas fraguas aprovechaban al máximo los recursos naturales locales -mineral de hierro, bosques de robles y ríos- para desarrollarse.

