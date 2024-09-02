Fresques collectives à Meythet Annecy Haute-Savoie

Saviez-vous qu’il existe neuf fresques à Meythet ? Présentes un peu partout sur la commune, elles ont également la vocation d’habiller aux couleurs chamarrées les transformateurs électriques !

English :

Did you know that there are nine frescos in Meythet? They can be found all over the town and are also used to decorate the electrical transformers with colourful paintings!

Deutsch :

Wussten Sie, dass es in Meythet neun Fresken gibt? Sie sind überall in der Gemeinde zu finden und haben auch die Aufgabe, die elektrischen Transformatoren in bunten Farben zu verkleiden!

Italiano :

Sapevate che a Meythet ci sono nove affreschi? Si trovano in tutta la città e vengono utilizzati anche per decorare i trasformatori elettrici con decorazioni colorate!

Español :

¿Sabías que hay nueve frescos en Meythet? Se pueden encontrar por toda la ciudad y también se utilizan para decorar los transformadores eléctricos con adornos de colores

