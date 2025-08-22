Fumel, rive droite, Montayral et Saint-Vite, rive gauche du Lot Fumel Lot-et-Garonne

Fumel, rive droite, Montayral et Saint-Vite, rive gauche du Lot A pieds Difficile

Fumel, rive droite, Montayral et Saint-Vite, rive gauche du Lot 47500 Fumel Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 16000.0 Tarif :

Cette randonnée, longue mais avec peu de relief débutera sur le Baladoir, avant de grimper dans les bois de Perricard et de redescendre dans la vallée sur les berges ombragées de la rivière.

+33 5 53 66 14 14

English : Fumel, rive droite, Montayral et Saint-Vite, rive gauche du Lot

This hike, long but with little relief, will start on the Baladoir, before climbing in the Perricard woods and descending into the valley on the shady banks of the river.

Deutsch : Fumel, rive droite, Montayral et Saint-Vite, rive gauche du Lot

Diese lange, aber wenig reliefreiche Wanderung beginnt auf dem Baladoir, bevor sie in den Wäldern von Perricard aufsteigt und an den schattigen Ufern des Flusses wieder ins Tal hinabsteigt.

Italiano :

Questa lunga ma dolce escursione inizia sul Baladoir, prima di salire nel bosco del Perricard e scendere a valle sulle rive ombrose del fiume.

Español : Fumel, rive droite, Montayral et Saint-Vite, rive gauche du Lot

Esta caminata, larga pero suave, comienza en el Baladoir, antes de subir al bosque de Perricard y descender al valle por las orillas sombreadas del río.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine