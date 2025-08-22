Géocaching La Clayette Saône-et-Loire

Géocaching

Géocaching 3 Route de Charolles 71800 La Clayette Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Véritable chasse au trésor grandeur nature, parcourez le territoire Sud Brionnais équipé de votre smartphone ou d’un GPS.

https://www.tourisme-sudbrionnais.fr/ +33 3 85 28 16 35

English : Géocaching

A real life-size treasure hunt, go through the Sud Brionnais territory equipped with your smartphone or a GPS.

Deutsch : Géocaching

Eine echte Schatzsuche in Naturgröße: Durchstreifen Sie das Gebiet Sud Brionnais mit Ihrem Smartphone oder einem GPS-Gerät.

Italiano :

Una vera e propria caccia al tesoro a grandezza naturale, attraversate il territorio del Sud Brionnais muniti del vostro smartphone o di un GPS.

Español :

Una auténtica búsqueda del tesoro a escala real, recorra el territorio de Sud Brionnais equipado con su smartphone o un GPS.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-24 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data