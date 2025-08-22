Géocaching La Clayette Saône-et-Loire
Géocaching La Clayette Saône-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Géocaching
Géocaching 3 Route de Charolles 71800 La Clayette Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Véritable chasse au trésor grandeur nature, parcourez le territoire Sud Brionnais équipé de votre smartphone ou d’un GPS.
https://www.tourisme-sudbrionnais.fr/ +33 3 85 28 16 35
English : Géocaching
A real life-size treasure hunt, go through the Sud Brionnais territory equipped with your smartphone or a GPS.
Deutsch : Géocaching
Eine echte Schatzsuche in Naturgröße: Durchstreifen Sie das Gebiet Sud Brionnais mit Ihrem Smartphone oder einem GPS-Gerät.
Italiano :
Una vera e propria caccia al tesoro a grandezza naturale, attraversate il territorio del Sud Brionnais muniti del vostro smartphone o di un GPS.
Español :
Una auténtica búsqueda del tesoro a escala real, recorra el territorio de Sud Brionnais equipado con su smartphone o un GPS.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-24 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data