Gilley de ce pas Gilley Doubs

Gilley de ce pas Gravel bike Difficulté moyenne

Gilley de ce pas Gare de Gilley 25650 Gilley Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 19060.0 Tarif :

Voici un parcours idéal pour apprivoiser la pratique du gravel une distance courte, peu de dénivelé, très peu de routes passantes, mais des chemins typiques à travers les prés, des points de vue grandiose sur Gilley et le Saugeais, quelques passages dans les sapins.

English :

Here’s an ideal route for getting to grips with gravel: a short distance, few gradients, very few busy roads, but typical paths through meadows, magnificent views over Gilley and the Saugeais, and a few passages through fir trees.

Deutsch :

Dies ist eine ideale Strecke, um sich mit dem Gravel-Sport vertraut zu machen: eine kurze Distanz, wenig Höhenunterschied, sehr wenig befahrene Straßen, dafür aber typische Wege durch die Wiesen, grandiose Ausblicke auf Gilley und das Saugeais, einige Passagen durch die Tannen.

Italiano :

Si tratta di un percorso ideale per prendere confidenza con lo sterrato: poca distanza, poche pendenze, pochissime strade trafficate, ma tipici sentieri tra i prati, magnifiche viste su Gilley e il Saugeais e qualche passaggio tra gli abeti.

Español :

Se trata de una ruta ideal para iniciarse en la grava: poca distancia, pocas pendientes, muy pocas carreteras transitadas, sino caminos típicos a través de prados, magníficas vistas sobre Gilley y el Saugeais y algunos pasos entre abetos.

