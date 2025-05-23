Gontaud-de-Nogaret, la balade du Moulin de Gibra Gontaud-de-Nogaret Lot-et-Garonne

Gontaud-de-Nogaret, la balade du Moulin de Gibra En VTT Facile

Après la découverte des monuments de Gontaud (église, halle et château) le circuit serpente dans les coteaux boisés dominant le village, jusqu’à l’objectif de cette balade consacré à un hommage à Eole.

English : Gontaud-de-Nogaret, la balade du Moulin de Gibra

After discovering the monuments of Gontaud (church, market hall and castle), the tour winds through the wooded hillsides overlooking the village, until it reaches the goal of this walk, which is a tribute to Aeolus.

Deutsch : Gontaud-de-Nogaret, la balade du Moulin de Gibra

Nach der Entdeckung der Sehenswürdigkeiten von Gontaud (Kirche, Markthalle und Schloss) schlängelt sich der Weg durch die bewaldeten Hänge, die das Dorf überragen, bis zum Ziel dieser Wanderung, das einer Hommage an Aeolus gewidmet ist.

Dopo aver scoperto i monumenti di Gontaud (chiesa, mercato e castello), il percorso si snoda tra le colline boscose che dominano il villaggio, fino a raggiungere la meta di questa passeggiata, che è un omaggio a Eolo.

Español : Gontaud-de-Nogaret, la balade du Moulin de Gibra

Tras descubrir los monumentos de Gontaud (iglesia, mercado y castillo), el recorrido serpentea por las laderas boscosas que dominan el pueblo, hasta llegar a la meta de este paseo, que es un homenaje a Eolo.

