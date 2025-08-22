GR® 1 A Rejoindre le Tour d’Ile de France Orry-la-Ville Oise

GR® 1 A Rejoindre le Tour d’Ile de France A pieds

GR® 1 A Rejoindre le Tour d’Ile de France 60560 Orry-la-Ville Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : 16000.0 Tarif :

Le GR 1A va de Blaincourt-les-Précy à Noisy-sur-Oise pour rejoindre le GR 1.

Le GR 1® fait le tour de l’Ile-de-France sur plus de 550 km, avec environ 15 km dans l’Oise entre Orry-la-Ville et Ermenonville dans les forêts de Chantilly et Ermenonville en passant par les étangs de Comelle et la Butte aux Gens d’Armes, et à proximité des villages de Montgrésin, Potarmé et Thiers-sur-Thève.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : GR® 1 A Rejoindre le Tour d’Ile de France

The GR 1A runs from Blaincourt-les-Précy to Noisy-sur-Oise to join the GR 1.

The GR 1® covers more than 550 km of the Ile-de-France region, with around 15 km in the Oise between Orry-la-Ville and Ermenonville in the Chantilly and Ermenonville forests, passing through the Comelle ponds and the Butte aux Gens d?Armes, and near the villages of Montgrésin, Potarmé and Thiers-sur-Thève.

Deutsch : GR® 1 A Rejoindre le Tour d’Ile de France

Der GR 1A verläuft von Blaincourt-les-Précy nach Noisy-sur-Oise, wo er auf den GR 1 trifft.

Der GR 1® umrundet die Ile-de-France auf über 550 km, mit etwa 15 km im Departement Oise zwischen Orry-la-Ville und Ermenonville in den Wäldern von Chantilly und Ermenonville, vorbei an den Teichen von Comelle und der Butte aux Gens d?Armes und in der Nähe der Dörfer Montgrésin, Potarmé und Thiers-sur-Thève.

Italiano :

Il GR 1A va da Blaincourt-les-Précy a Noisy-sur-Oise e si unisce al GR 1.

Il GR 1® si estende per oltre 550 km nella regione dell’Ile-de-France, con circa 15 km nell’Oise tra Orry-la-Ville ed Ermenonville nelle foreste di Chantilly ed Ermenonville, passando per gli stagni della Comelle e la Butte aux Gens d’Armes, e vicino ai villaggi di Montgrésin, Potarmé e Thiers-sur-Thève.

Español : GR® 1 A Rejoindre le Tour d’Ile de France

El GR 1A va de Blaincourt-les-Précy a Noisy-sur-Oise, uniéndose al GR 1.

El GR 1® recorre más de 550 km de la región de Île-de-France, con unos 15 km en la Oise, entre Orry-la-Ville y Ermenonville, en los bosques de Chantilly y Ermenonville, pasando por los estanques de Comelle y la Butte aux Gens d’Armes, y cerca de los pueblos de Montgrésin, Potarmé y Thiers-sur-Thève.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-22 par SIM Hauts-de-France