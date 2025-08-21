GR 12 C Les Hautes-Rivières Ardennes

GR 12 C

GR 12 C 08800 Les Hautes-Rivières Ardennes Grand Est

Sentiers du fer, du schiste et de la forêt. Le GR 12 C est une alternative du GRAE qui permet de réaliser une grande boucle depuis Les Hautes-Rivières, sur la Semoy, à la frontière belge, jusqu’au lac des Vieilles-Forges où il rejoint le GR 654. Renseignements auprès du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.

+33 3 24 26 55 95

English :

Paths of iron, shale and forest. The GR 12 C is an alternative of the GRAE which allows to realize a big loop from Les Hautes-Rivières, on the Semoy, at the Belgian border, to the lake of the Vieilles-Forges where it joins the GR 654. Information from the Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.

Deutsch :

Eisen-, Schiefer- und Waldpfade. Der GR 12 C ist eine Alternative zum GRAE und ermöglicht eine große Schleife von Les Hautes-Rivières an der Semoy an der belgischen Grenze bis zum Lac des Vieilles-Forges, wo er auf den GR 654 trifft. Informationen erhalten Sie beim Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.

Italiano :

Ferro, scisto e sentieri forestali. Il GR 12 C è un’alternativa al GRAE che permette di completare un grande anello da Les Hautes-Rivières, sul Semoy, al confine con il Belgio, fino al Lac des Vieilles-Forges, dove si unisce al GR 654. Informazioni del Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.

Español :

Hierro, pizarra y caminos forestales. El GR 12 C es una alternativa al GRAE que permite completar un gran bucle desde Les Hautes-Rivières, en el Semoy, en la frontera belga, hasta el Lac des Vieilles-Forges donde se une al GR 654. Información del Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-06 par Ardennes Tourisme