GR® 125 de Serans à Croissy-sur-Celle Serans Oise

GR® 125 de Serans à Croissy-sur-Celle A pieds

GR® 125 de Serans à Croissy-sur-Celle Bois de Droizelles 60240 Serans Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : 125000.0 Tarif :

Le GR® 125 relie l’Ile de France à la Manche. Dans l’Oise il débute dans le Vexin Français près de Serans fait une brève incursion (une douzaine de kilomètres) en Normandie via la vallée de l’Epte. Il revient ensuite dans l’Oise, traverse le Pays de Bray, la Picardie Verte pour rejoindre la Somme et sa magnifique baie.

English : GR® 125 de Serans à Croissy-sur-Celle

The GR® 125 links the Ile de France to the English Channel. In the Oise department, it starts in the Vexin Français near Serans and makes a brief incursion (a dozen kilometers) into Normandy via the Epte valley. It then returns to the Oise, crosses the Pays de Bray, Picardie Verte to reach the Somme and its magnificent bay.

Deutsch : GR® 125 de Serans à Croissy-sur-Celle

Der GR® 125 verbindet die Ile de France mit dem Ärmelkanal. Im Departement Oise beginnt er im Vexin Français in der Nähe von Serans und macht über das Tal der Epte einen kurzen Abstecher (etwa 12 km) in die Normandie. Anschließend kehrt er in die Oise zurück, durchquert das Pays de Bray und die Picardie Verte und erreicht schließlich die Somme mit ihrer wunderschönen Bucht.

Italiano :

Il GR® 125 collega l’Ile de France alla Manica. Nel dipartimento dell’Oise, parte dal Vexin Français vicino a Serans e fa una breve incursione (una dozzina di chilometri) in Normandia attraverso la valle dell’Epte. Ritorna quindi nell’Oise, attraversa il Pays de Bray e la Picardie Verte per raggiungere la Somme e la sua magnifica baia.

Español : GR® 125 de Serans à Croissy-sur-Celle

El GR® 125 une la Isla de Francia con el Canal de la Mancha. En el departamento de Oise, comienza en el Vexin Français, cerca de Serans, y hace una breve incursión (una docena de kilómetros) en Normandía por el valle del Epte. Después regresa al Oise, atraviesa el Pays de Bray y la Picardie Verte para llegar al Somme y su magnífica bahía.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France