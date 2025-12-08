GR® de Pays Ceinture de Besançon Besançon Doubs

GR® de Pays Ceinture de Besançon A pieds Très difficile

GR® de Pays Ceinture de Besançon Chapelle-des-Buis 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Au détour d’un point de vue, vous pourrez apercevoir les vestiges des richesses patrimoniales et de l’agriculture pastorale.

English :

As you round a bend in the landscape, you’ll catch a glimpse of our rich heritage and pastoral agriculture.

Deutsch :

Von einem Aussichtspunkt aus können Sie die Überreste des reichen Kulturerbes und der pastoralen Landwirtschaft erblicken.

Italiano :

Girando una curva della strada, si possono vedere i resti del ricco patrimonio e dell’agricoltura pastorale della regione.

Español :

Al doblar una curva de la carretera, se aprecian los vestigios del rico patrimonio y la agricultura pastoril de la región.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data