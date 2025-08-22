GR de Pays de Valençay Boucle « Bois et bocage en Pays d’Écueillé » Écueillé Indre
GR de Pays de Valençay Boucle « Bois et bocage en Pays d’Écueillé » Écueillé Indre vendredi 1 mai 2026.
GR de Pays de Valençay Boucle Bois et bocage en Pays d’Écueillé A pieds
GR de Pays de Valençay Boucle Bois et bocage en Pays d’Écueillé Mairie 36240 Écueillé Indre Centre-Val de Loire
Durée : Distance : 81500.0
D’Écueillé à Pellevoisin, l’itinéraire est tout proche du tracé de la voie ferrée qu’empruntait le train du BA reliant initialement Le Blanc à Argent-sur-Sauldre, avant qu’il ne devienne train touristique du Bas Berry.
https://indre.ffrandonnee.fr/ +33 2 54 35 55 63
English :
From Écueillé to Pellevoisin, the route is very close to the track used by the BA train, originally linking Le Blanc to Argent-sur-Sauldre, before it became the Bas Berry tourist train.
Deutsch :
Von Écueillé bis Pellevoisin verläuft die Route ganz in der Nähe der Bahntrasse, die der BA-Zug benutzte, der ursprünglich Le Blanc mit Argent-sur-Sauldre verband, bevor er zum touristischen Zug des Bas Berry wurde.
Italiano :
Da Écueillé a Pellevoisin, il percorso è molto vicino alla linea ferroviaria utilizzata dal treno BA che originariamente collegava Le Blanc ad Argent-sur-Sauldre, prima di diventare il treno turistico del Bas Berry.
Español :
De Écueillé a Pellevoisin, el trayecto está muy cerca de la vía férrea utilizada por el tren BA que unía originalmente Le Blanc con Argent-sur-Sauldre, antes de convertirse en el tren turístico Bas Berry.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-21 par SIT Centre-Val de Loire