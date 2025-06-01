GR® de Pays Saumur Val de Loire Saumur Maine-et-Loire

GR® de Pays Saumur Val de Loire Saumur Maine-et-Loire vendredi 1 août 2025.

GR® de Pays Saumur Val de Loire

Itinéraire de sentier de grande randonnée de pays GRP GR® de Pays Saumur Val de Loire 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 135000.0 Tarif :

Une boucle randonnée de 6 jours dans le Saumurois et le Val de Loire

https://maine-et-loire.ffrandonnee.fr/html/6601/gr-de-pays-saumur-val-de-loire +33 2 41 79 01 77

English :

A 6-day tour of Saumur and the Loire Valley

Deutsch :

Eine 6-tägige Rundwanderung durch Saumurois und das Loire-Tal

Italiano :

Un tour di 6 giorni a Saumur e nella Valle della Loira

Español :

Ruta de 6 días por Saumur y el Valle del Loira

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-12 par Anjou tourime