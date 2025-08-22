GR365 ETAPE 1 Vimartin-sur-Orthe Mayenne

GR365 ETAPE 1

Itinéraire de sentier de grande randonnée, GR GR365 ETAPE 1 53160 Vimartin-sur-Orthe Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 6800.0 Tarif :

Territoire marqué par des crêtes isolées et juxtaposées, aux sommets arrondis souvent couronnés de bois, aux pentes douces ouvrant sur de larges vallées et présentant des panoramas.

https://mayenne.ffrandonnee.fr/html/2158/rando-fiches +33 2 43 53 18 18

English :

Territory marked by isolated and juxtaposed ridges, with rounded summits often crowned with woods, with gentle slopes opening on wide valleys and presenting panoramas.

Deutsch :

Ein Gebiet, das von einzelnen, nebeneinander liegenden Bergkämmen geprägt ist, mit abgerundeten, oft von Wäldern gekrönten Gipfeln, sanften Hängen, die sich zu breiten Tälern hin öffnen und Panoramen bieten.

Italiano :

L’area è caratterizzata da crinali isolati e giustapposti, con cime arrotondate spesso coronate da boschi, con dolci pendii che si aprono su ampie vallate e offrono viste panoramiche.

Español :

La zona está marcada por crestas aisladas y yuxtapuestas, con cumbres redondeadas a menudo coronadas por bosques, con suaves pendientes que se abren a amplios valles y ofrecen vistas panorámicas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-07 par eSPRIT Pays de la Loire