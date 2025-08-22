GR365-ETAPE2 SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE SAINTE GEMMES LE ROBERT Vimartin-sur-Orthe Mayenne
Itinéraire de sentier de grande randonnée, GR GR365-ETAPE2 SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE SAINTE GEMMES LE ROBERT 53160 Vimartin-sur-Orthe Mayenne Pays de la Loire
Durée : Distance : 20200.0 Tarif :
Les chemins aux haies bien conservées, dodelinent au gré de reliefs vigoureux. Les villages se sont développés au long du grand chemin montais venant du Mans. Saint-Pierre-sur-Orthe possède un auditoire (15ès) réhabilité, Saint-Martin-de-Connée, une église (16è s) aux peintures remarquables.
https://mayenne.ffrandonnee.fr/html/2158/rando-fiches +33 2 43 53 18 18
English :
The paths with their well preserved hedges, wander along the vigorous reliefs. The villages have developed along the main road coming from Le Mans. Saint-Pierre-sur-Orthe has a restored auditorium (15th century), Saint-Martin-de-Connée, a church (16th century) with remarkable paintings.
Deutsch :
Die Wege mit ihren gut erhaltenen Hecken winden sich entlang der kräftigen Erhebungen. Die Dörfer haben sich entlang des großen Montais-Weges aus Le Mans entwickelt. Saint-Pierre-sur-Orthe besitzt ein renoviertes Auditorium (15. Jh.), Saint-Martin-de-Connée eine Kirche (16. Jh.) mit bemerkenswerten Malereien.
Italiano :
I sentieri con le loro siepi ben conservate si snodano lungo il vigoroso rilievo. I villaggi si sono sviluppati lungo la strada principale che parte da Le Mans. Saint-Pierre-sur-Orthe ha un auditorium restaurato (XV secolo), Saint-Martin-de-Connée, una chiesa (XVI secolo) con notevoli dipinti.
Español :
Los caminos con sus setos bien conservados serpentean a lo largo del vigoroso relieve. Los pueblos se han desarrollado a lo largo de la carretera principal de Le Mans. Saint-Pierre-sur-Orthe cuenta con un auditorio restaurado (siglo XV), Saint-Martin-de-Connée, una iglesia (siglo XVI) con notables pinturas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-07 par eSPRIT Pays de la Loire