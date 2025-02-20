GR®652 d’Agen à Lamontjoie Agen Lot-et-Garonne

La variante de la route compostellane du Puy quitte la capitale agenaise pour rejoindre Lamontjoie, charmant village aux portes du Gers où le chemin rejoint le GR 65 à La Romieu.

English : GR®652 d’Agen à Lamontjoie

The variant of the Compostellane du Puy road leaves the capital of Agen to reach Lamontjoie, a charming village at the gateway to the Gers where the path joins the GR 65 at La Romieu.

Deutsch : GR®652 d’Agen à Lamontjoie

Die Variante der Compostela-Route nach Le Puy verlässt die Hauptstadt Agen und führt nach Lamontjoie, einem charmanten Dorf am Rande des Gers, wo der Weg in La Romieu auf den GR 65 trifft.

Italiano :

La variante dell’itinerario compostellano da Le Puy lascia la capitale Agen per raggiungere Lamontjoie, un grazioso villaggio alle porte del Gers, dove il sentiero si unisce al GR 65 a La Romieu.

Español : GR®652 d’Agen à Lamontjoie

La variante de la ruta de Compostela desde Le Puy sale de la capital de Agen para llegar a Lamontjoie, un encantador pueblo a las puertas del Gers donde el sendero se une al GR 65 en La Romieu.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-20 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine